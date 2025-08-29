Diário do Nordeste
Lucca é regularizado pelo Ceará no BID e pode estrear pelo Vovô contra o Juventude

Centroavante vem para brigar posição com Pedro Raul

Escrito por
Ian Laurindo* ian.prado@svm.com.br
(Atualizado às 18:18)
Jogada
Legenda: Atacante de 22 anos chega em definitivo ao Ceará com contrato até 2027
Foto: Divulgação/SC Internacional

No mesmo dia em que foi anunciado, o atacante Lucca foi regularizado pelo Ceará no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) na tarde desta sexta-feira (29). Sendo assim, ele liberado para fazer sua estreia com a camisa alvinegra na partida deste sábado (30), contra o Juventude, no Castelão, pela 22ª rodada da Série A.

O jogador, contratado para disputar posição com Pedro Raul, fica à disposição do técnico Léo Condé para as próximas partidas da temporada, do ponto de vista legal para fazer sua estreia pelo profissional do Ceará, tendo tido passagem pela categoria de base do Alvinegro, antes de se transferir para o Intermacional, onde foi destaque no sub-20 e se profissionalizou.

O Ceará entra em campo neste sábado (30), contra o Juventude, às 16h, em duelo válido pela 22ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Na partida, o Vovô já anunciou mais de 25 mil alvinegros presentes na Arena Castelão.

Sob supervisão de Vladimir Marques

