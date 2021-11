Lucas Veríssimo sofre lesão grave e perde temporada; zagueiro será cortado da Seleção Brasileira

O zagueiro Lucas Veríssimo vai perder o restante da temporada após se lesionar gravemente na goleada do Benfica-POR sobre o Braga, por 6 a 1, pelo Campeonato Português, no domingo (7). O clube informou que o defensor sofreu entorse no joelho direito com lesão multiligamentar e vai precisar realizar cirurgia.

Deste modo, o defensor será cortado da Seleção Brasileira nos jogos das Eliiminatórias da Copa contra Colômbia e Argentina. O técnico Tite poderá optar por um substituto no futebol nacional ou apenas não chamar nenhum outro atleta.

Veríssimo se transferiu para o Benfica no início do ano e vivia ótima fase sob o comando de Jorge Jesus. Além da segurança na defesa, marcou três gols nas 10 rodadas do Campeonato Português.

As boas atuações o levaram à primeira convocação em maio, mas o jogador foi cortado devido a uma lesão muscular. Em agosto, voltou a ser chamado e, em setembro, fez a estreia oficial com a camisa do Brasil na vitória sobre o Peru por 2 a 0. A disputa pela quarta vaga entre os zagueiros continua forte já que Marquinhos, Thiago Silva e Militão vêm sendo constantemente convocados.

