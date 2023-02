Lucas Sasha reforça confiança do Fortaleza para Libertadores: 'estamos preparados'

O Fortaleza tem mais um compromisso antes de enfrentar o Deportivo Maldonado-URU, no Uruguai, pela pré-Libertadores: encara o CSA, nesta sexta-feira (17), às 21h, no estádio Presidente Vargas (PV), pela Copa do Nordeste. O volante Lucas Sasha ressaltou que o elenco chega confiante nos jogos.

Lucas Sasha Volante do Fortaleza “Chegar lá no Uruguai mais confiante. Tem um jogo antes, que é o CSA, então para nós é importante continuar somando, fazer uma boa partida novamente, mas já estamos preparados. Tem mais uns dias para acertar, mas agora o foco é no CSA para fazer um grande jogo no Uruguai”.

O cenário é positivo após a vitória por 3 a 0 contra o Bahia, na Arena Fonte Nova, pelo Nordestão. A moral é retomada depois de derrotas seguidas para ABC e Ceará, ambas pela competição regional.

“A vitória foi muito importante. A gente vinha de duas derrotas consecutivas, uma no Clássico-Rei, que sempre tem um peso diferente, então foi um jogo muito difícil em Salvador. A equipe (Bahia) vem se reforçando bastante, tem todo investimento por trás, é uma equipe muito boa, então representa bastante essa vitória. A força do nosso elenco, o quão bom o nosso time é, o quanto poderemos caminhar para esse futuro próximo que é de pré-Libertadores, Libertadores e Cearense”, explicou.

Lucas Sasha chegou ao Fortaleza em junho de 2022, firmando vínculo até 2024. No período, se firmou como titular e colaborou com a classificação leonina à Libertadores, totalizando 21 exibições. Já no ano vigente, participou de cinco partidas, sendo quatro como titular.

Outro ponto da entrevista

Atuação contra o Bahia

"Ficamos mais compactos e eu tive oportunidade de jogar. Creio que fiz o papel que me foi passado, que era fazer meio-campo mais forte, usar da transição, roubar as bolas e ter a transição, foi esse o nosso jogo de ontem, acho que fiz o meu trabalho bem feito e espero ganhar alguns pontos com o Vojvoda para ter sequência nesses próximos jogos".