Lucas Sasha destaca papel de Palermo na recuperação do Fortaleza: “confiança”

Equipe volta a campo nesta quinta-feira, quando enfrenta o São Paulo

Escrito por
Redação jogada@svm.com.br
(Atualizado às 21:06)
Jogada
Legenda: Lucas Sasha fez o gol da vitória do Fortaleza contra o Sport.
Foto: Ismael Soares/SVM

Lucas Sasha tem sido um dos homens de confiança do time do Fortaleza. O jogador balançou as redes na vitória contra o Sport, pelo Brasileiro, em momento decisivo na luta contra o rebaixamento. O atleta fala da convivência com Vojvoda, Renato Paiva e o novo técnico Martín Palermo, que tem sido importante na recuperação da confiança do grupo.

“O Palermo tem dado essa confiança não só a mim, mas para o nosso grupo no geral. Não é fácil. Ele chegou aqui num grupo grande. Muito jogador, muita gente para ele avaliar. Acho que muitos jogadores ele nem conhecia, mas ele tem tentado dar confiança para todos nós e isso acaba refletindo em campo, tanto na minha parte, quanto, de fazer aquilo lá, que eu pedalei e saiu o gol. Mas também acho que o nível de todo mundo está aumentando e, se a gente aumenta individualmente, acaba aumentando o nível no coletivo, né?”, afirmou o atleta.

O jogador, que está no Tricolor desde 2022, relembra a convivência com os ex-técnicos Juan Pablo Vojvoda e Renato Paiva. Ele valoriza as chances que recebeu dos dois. 

“Tínhamos um relacionamento de confiança, ele confiava em mim e acabei fazendo bastante jogos com ele (Vojvoda). Depois chegou o Renato que eu acabei jogando com ele e agora o Palermo, né? De três jogos (com ele), fiz dois. É bom saber que, de alguma maneira, você pode estar agregando. E ele passa essa confiança para nós, sabe?”, revelou. 

“Então isso tudo te deixa jogar mais solto. Tudo no futebol é confiança, né? Futebol é confiança total. Se você está com a confiança baixa, o seu passe sai pior, seu chute sai pior. No meu caso, eu até consigo correr menos assim, porque a confiança mexe com tudo”, completou. 

O Fortaleza volta a campo nesta quinta-feira (2), a partir das 19h30 (de Brasília), quando enfrenta o São Paulo. O duelo será na Arena Castelão. 

