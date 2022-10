Lucas Sasha despista favoritismo contra o Coritiba e detalha preparação do Fortaleza

O Fortaleza finalizou a preparação para o confronto contra o Coritiba na noite desta quarta-feira (26). Um dia antes do jogo, o volante Lucas Sasha deixou claro que não acredita que haja favoritismo no duelo contra o Coxa. As equipes entram em campo nesta quinta-feira (27) e o camisa 88 deve aparecer entre os titulares.

O Leão defende uma invencibilidade de sete rodadas e luta por uma vaga na pré-libertadores, enquanto o adversário não vence há três três jogos e é constantemente ameaçado no Z-4. O Coxa também tem a pior campanha como visitante nesta Série A, não venceu nenhum adversário até aqui. Mas para Sasha, a única vantagem do Fortaleza é a torcida.

"Eu não gosto de colocar a gente como favorito. Nesse campeonato existem muitas surpresas (...) o que eu gosto de reforçar é que a gente joga em casa, precisamos da vitória pela briga na pré-libertadores. São esses fatores que precisamos usar a favor: a torcida ao nosso lado, o jogo aqui em Fortaleza, a viagem deles. O fato de que eles não venceram como mandante não significa nada", ressalta.

O Tricolor vem de um empate sem gols contra o Altético-MG no início da semana e teve um curto período de preparação para o jogo contra o Coxa. Lucas Sasha exaltou a importância do trabalho de Vojvoda no aspecto da análise do adversário e disse como o elenco se prepara para partidas seguidas.

"Quando o jogo é assim, um cima do outro, a preparação é mais fora do campo do que dentro. A gente vê mais análise do adversário, é recuperação também do corpo. É cuidar para se recuperar e ver as questões extra-campo, o tempo é curto e nem tem tanta coisa para acertar no treino (...) felizmente, Vojvoda e toda a equipe técnica tiram isso de letra", afirma.

