Lucas Ribeiro tem novo contrato publicado no BID e pode voltar a jogar pelo Ceará

O zagueiro Lucas Ribeiro teve seu novo contrato com o Ceará publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) na tarde desta quarta-feira (2). O defensor agora tem contrato definitivo com o Vovô até o final de 2024.

O jogador já está apto para atuar com a camisa do Alvinegro no restante da temporada. O antigo contrato do atleta com o Ceará (de empréstimo) terminou no dia 30 de junho e Lucas não podia entrar em campo enquanto o novo contrato não fosse publicado no BID.

Legenda: Lucas Ribeiro vai ficar no Ceará até 2024; Clube adquiriu 50% dos direitos do jogador Foto: Felipe Santos/Cearasc.com

Lucas Ribeiro chegou ao Ceará na temporada 2022 e soma 20 jogos disputados com a camisa alvinegra e um gol marcado. Em outubro, ele sofreu uma lesão ligamentar no joelho direito e precisou passar por cirurgia. Recuperado, ele já retornou aos treinamentos.

O Ceará conta agora com oito zagueiros no elenco: Lucas Ribeiro, Sidnei, David Ricardo, Gabriel Lacerda, Jonathan, Tiago Pagnussat, Luiz Otávio e Léo Santos.