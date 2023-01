Lucas Perri pega pênalti, Botafogo supera o Fluminense e embola tabela do Carioca

O Botafogo derrotou o Fluminense por 1 a 0, na noite desse domingo, no Maracanã, graças a uma bela atuação do goleiro Lucas Perri, que defendeu um pênalti, e também pela intervenção do VAR O resultado faz as primeiras posições do Estadual do Rio ficarem emboladas.

O único gol do jogo foi marcado aos 15 minutos do segundo tempo por Victor Sá, que teve ajuda do VAR para validar o lance. Antes, aos 4 do 2º tempo, Keno recebeu de Ganso na área e foi puxado por Rafael. Pênalti. Calegari cobrou forte no canto direito, mas o goleiro Lucas Perri defendeu.

Classificação

O Flamengo lidera com 11 pontos, seguido pelo time tricolor, com 10 (ambos com cinco partidas) e Botafogo, com 9 (quatro jogos). Mas Volta Redonda (7 pontos em 4 jogos) e Vasco (5 pontos em 3 duelos) também podem encostar. Pelo regulamento avançam à semifinal do primeiro turno os quatro melhores.

Próximos jogos

O Botafogo volta a campo como mandante na quarta-feira contra o Nova Iguaçu. O Fluminense enfrentará, na quinta (21h10), o Volta Redonda, fora de casa.