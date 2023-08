Lucas Paquetá é titular mesmo investigado por aposta e marca no triunfo do West Ham contra o Chelsea

Lucas Paquetá deixou a investigação por possível violação de apostas esportivas em segundo plano ao liderar o West Ham na vitória sobre o Chelsea por 3 a 1 neste domingo (20), no estádio Olímpico de Londres, pela segunda rodada da Premier League, o Campeonato Inglês. O brasileiro fez gol, levou cartão amarelo por reclamação e deixou o campo aplaudido pelos torcedores presentes.



A Associação de Futebol da Inglaterra (FA, na sigla em inglês) abriu investigação para apurar possível envolvimento de Lucas Paquetá com apostas esportivas na última sexta-feira (18). O brasileiro está sendo investigado de levar um cartão amarelo propositalmente para ganhos em apostas envolvendo pessoas próximas de seu convívio. Ele deve prestar esclarecimento na próxima semana.



Com a vitória, o West Ham chegou a quatro pontos, após ter empatado, na estreia, com o Bournemouth por 1 a 1. O Chelsea, que iniciou o torneio empatando com o Liverpool por 1 a 1, ainda não desencantou na competição.

O JOGO

Investigado por possível violação de apostas esportivas e fora da convocação para a Seleção Brasileira de Fernando Diniz, Lucas Paquetá foi escalado pelo técnico David Moyes como titular para o duelo com o Chelsea. Durante o aquecimento, o ex-jogador do Flamengo mostrou tranquilidade com a situação ao ser flagrado pelas câmeras.



Com o brasileiro em campo, o West Ham abriu o placar aos sete minutos. Após cobrança de escanteio, Nayef Aguerd cabeceou para o gol. Em vantagem, o time da casa recuou e chamou o Chelsea para o seu campo de defesa. O Blues passou a pressionar e marcou aos 27. Carney Chukwuemeka aproveitou a sobra do lado direito e deixou tudo igual.



Coube a Lucas Paquetá levantar os torcedores do West Ham ao acertar a trave aos 36 minutos. O brasileiro buscou o jogo e foi o jogador mais perigoso do time da casa, só que foi o Chelsea quem ficou mais perto do gol. Aos 42, a equipe visitante teve um pênalti marcado a seu favor. Sterling foi para a cobrança e parou na defesa de Aréola.

Legenda: Areola parou o atacante Sterling e evitou o gol do Chelsea. Foto: JUSTIN TALLIS / AFP



No segundo tempo, ainda sob a batuta do brasileiro, o West Ham voltou melhor e se colocou novamente à frente do marcador aos sete minutos, quando Michail Antonio dominou dentro da área e chutou forte para fazer 2 a 1.



A situação do West Ham era confortável, mas virou dramática aos 22, quando Aguerd levou o segundo amarelo e consequentemente o cartão vermelho. Com um jogador a menos, o time da casa passou a se defender. O clima esquentou, inclusive com Lucas Paquetá. Gallagher chegou a discutir com o brasileiro e o acusou de estar simulando uma falta. O árbitro, porém, mandou o jogo continuar.

Legenda: Paquetá deslocou o goleiro e fez o gol que decidiu a partida. Foto: JUSTIN TALLIS / AFP



E o brasileiro foi premiado nos minutos finais. Emerson foi derrubado dentro da área, pênalti. Lucas Paquetá foi para a cobrança e marcou o terceiro do West Ham. Na comemoração, foi muito festejado por seus companheiros de equipe. Com isso, o time da casa confirmou sua primeira vitória no Campeonato Inglês

MAIS JOGOS

Legenda: Aston Villa goleou o Everton em sua primeira vitória na Premier League, Foto: ADRIAN DENNIS / AFP

Mais cedo, com direito a gol do brasileiro Douglas Luiz, de pênalti, o Aston Villa derrotou o Everton por 4 a 0 e somou os seus primeiros pontos no Campeonato Inglês. O lado negativo ficou por conta da lesão de Philippe Coutinho. Com sondagens do futebol do Catar, o meia esteve em campo neste domingo e deixou o campo chorando após sofrer uma lesão na posterior da coxa. Ele precisou de ajuda para deixar o gramado.