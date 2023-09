Lucas Paquetá é convocado para depor em CPI da Manipulação do Futebol

O meia-atacante brasileiro Lucas Paquetá foi convocado para depor na CPI da Manipulação do Futebol após ser denunciado pelo Sports Radar, órgão fiscalizador de movimentos suspeitos em apostas. Paquetá é investigado por suspeita de violações de apostas. De acordo com o relator Felipe Carreras, do PSB/PE, o atleta não pode deixar de comparecer à comissão, podendo até ser conduzido com o auxílio de força policial, caso resista à convocação. Como o atleta reside na Inglaterra, o depoimento poderá ser prestado de forma virtual, por meio de uma videoconferência.

Anteriormente, Paquetá já havia sido convocado pela Federação Inglesa, mas teve o depoimento à instituição adiado e ainda não há uma data definida. A federação aponta que familiares do atleta teriam apostado em um jogo entre West Ham e Aston Villa, pela Premier League, em que ele entrou em campo e levou um cartão amarelo. Vale lembrar que na Inglaterra, os jogadores são proibidos de apostar, independente do seu envolvimento no jogo apostado.

LUIZ HENRIQUE TAMBÉM FOI CONVOCADO

Legenda: Luiz Henrique também tem seu nome ligado a possíveis violações de apostas esportivas. Foto: CRISTINA QUICLER / AFP

O atacante Luiz Henrique, cria da base do Fluminense e hoje no Bétis-ESP, também foi denunciado na mesma investigação de Lucas Paquetá. Convocado pela CPI, o atleta se manifestou e deve prestar os seus esclarecimentos ainda nesta semana. De acordo com a Sports Radar, pessoas próximas sabiam que ele iria levar um cartão amarelo na partida entre Villareal e Bétis, o que aconteceu na segunda etapa do duelo.