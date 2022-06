Lucas Paquetá corta dedo ao soltar pipa e precisa de cirurgia

O meia Lucas Paquetá, do Lyon-FRA e da Seleção Brasileira, revelou nesta quarta-feira (22) que será submetido a uma cirurgia na mão esquerda. O motivo foi um acidente enquanto brincava de soltar pipa durante as férias.

"Relembrar brincadeiras de criança também tem suas consequências Fui soltar pipa hoje e cortei o dedo. Tá tudo bem, mas pra evitar qualquer problema de movimentação no futuro, amanhã (quinta) farei uma pequena cirurgia. Mas tá tudo bem. Bota no alto e me corta", publicou nas redes sociais.

Legenda: O meia brasileiro Lucas Paquetá é o camisa 10 do Lyon Foto: Jeff Pachoud / AFP

Antes da divulgação do acidente, o atleta, que é cotado para defender o Brasil na Copa do Mundo do Catar, postou imagens com a família e os filhos. O torneio ocorre entre os dias 21 de novembro e 18 de dezembro de 2022.

No ano vigente, Paquetá foi eleito o melhor estrangeiro da Ligue 1 (Campeonato Francês). Ao todo, entrou em campo em 35 jogos na competição, com nove gols e seis assistências. A equipe terminou na 7ª colocação na tabela.