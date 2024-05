Lucas Mugni avalia momento do Ceará e pede atenção contra o Amazonas: 'temos que ter muito cuidado'

O meio-campista do Ceará, Lucas Mugni, concedeu entrevista coletiva nesta terça-feira (14), e falou sobre seu momento com a camisa do Vovô, as expectativas para o próximo duelo diante do Amazonas, e comentou também o que o time precisa fazer para ter sucesso no Campeonato Brasileiro Série B e subir de divisão.

Após sair do banco de reservas, o camisa 10 do time cearense marcou seu primeiro gol pela equipe, na vitória por 3 a 0 diante do Novorizontino. Jogando fora de casa, o Ceará conseguiu também sua primeira vitória no torneio. Mugni falou sobre o gol e disse que balançar as redes ajudou o atleta a ter confiança no restante da partida e é algo que pode ajudar também nas próximas atuações.

"O gol sempre ajuda a ter confiança, a pisar mais na área, criar mais situações. Acho que consegui fazer isso muito bem" disse.

Legenda: Lucas Mugni marcou o terceiro gol do Ceará na vitória por 3 a 0 em cima do Novorizontino. Foto: Rapha Marques/Ceará SC

Sendo um dos estrangeiros que veste a camisa alvinegra neste ano de 2024, o atleta ainda aproveitou o momento para falar sobre sua adaptação ao clube e a cidade, citando também os demais gringos que atuam no elenco cearense. Segundo o argentino, alguns detalhes de adaptação da vida pessoal são importantes e fazem a diferença no desenvolvimento em campo.

"Eu ja tinha jogado no Brasil, então estava mais tranquilo. Estava me adaptando na cidade, mas já conheço a competição, as viagens e a concentração, que sinceramente é muito pesado. Mas eles (os demais estrangeiros do elenco) ainda não conheciam. Eles estão bem melhores, estão se adaptando, seus filhos estão indo à escola. Essas coisas pessoais as vezes a gente não percebe, mas são importantes. Eles estarem com a vida mais resolvida fora de campo, ajuda dentro do campo e já é possível ver a evolução deles" disse Mugni.

O Vovô entra em campo nesta quarta-feira (15), diante do Amazonas, às 21h30 (horário de Brasília), na Arena Castelão. O jogo é válido pela quinta rodada da Série B. O meio-campista falou sobre os pontos fortes que conhece da equipe amazonense e disse que para ter sucesso na competição, os jogadores precisam 'lutar, ter vontade e se entregar'.

"O Amazonas é um time mais fechado, que tem bom contra ataque e temos que ter muito cuidado com isso. É um jogo que sinto que vamos jogar muito mais no ataque, mas temos que ter cuidado. É preciso muita luta, vontade e entrega. A gente entendeu bastante isso (na última vitória). É algo que não pode faltar. Por algum momento o futebol pode não aparecer, mas essa entrega vai nos levar muito mais pro sucesso do que para outra coisa. comentou

Situação na tabela

O alvinegro ocupa a décima posição na tabela da Série B, com cinco pontos. O Amazonas está na 15ª colocação, com quatro pontos.