Lucas Moura volta ao São Paulo após 11 anos

O São Paulo anunciou a contratação do atacante Lucas Moura. O jogador brasileiro de 30 anos estava atuando no Tottenham Hotspur, da Inglaterra, e retorna ao Tricolor em definitivo, com contrato até o final da temporada de 2023.

Esta será a segunda passagem de Lucas pelo Tricolor Paulista. Ele foi formado nas categorias de base do clube e revelado profissionalmente em 2010. Pela equipe profissional, são 128 partidas, 33 gols marcados e 26 assistências.

O atacante foi peça fundamental na histórica conquista da Copa Sul-Americana de 2012, sobre o Tigre, da Argentina. Ele permaneceu atuando no São Paulo até 2012, quando foi negociado com o Paris Saint-Germain, da França.

Após mais de cinco temporadas atuando com a camisa da equipe parisiense, Lucas foi negociado para outra equipe do futebol europeu: o Tottenham Hotspur, da Inglaterra. Permaneceu nos Spurs por seis temporadas e agora retorna ao Brasil.

FICHA TÉCNICA | LUCAS MOURA

Nome: Lucas Rodrigues Moura da Silva

Posição: atacante

Nascimento: 13/08/1992 (30 anos)

Naturalidade: São Paulo (SP)

Altura: 1,74 m

Clubes: São Paulo, Paris Saint-Germain-FRA e Tottenham-ING.