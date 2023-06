Lucas Pires e Nathan são cobrados por torcedores do Santos ao deixar festa em São Paulo; veja vídeos

Os jogadores do Santos, Lucas Lira e Nathan, foram intimidados e cobrados por torcedores santistas na madrugada desta terça-feira, (27), ao serem vistos saindo de uma festa em São Paulo. Os jogadores, acompanhados de algumas mulheres, foram cercados no estacionamento do local e foram ajudados por funcionários.

Nas imagens não é possível identificar se houve agressão física. A atitude, por parte dos torcedores, acontece porque o Santos passa por uma situação complicada na temporada. O clube paulista vive uma crise e completou 10 jogos sem vencer.

A indignação por parte de alguns torcedores foi maior porque o elenco alvinegro se apresentou hoje às 9h para realizar o treino desta terça.

Paulo Turra é quem deve assumir a equipe após Odair Hellmann ser demitido. O Santos ainda não se manifestou sobre o ocorrido.

VEJA OS VÍDEOS