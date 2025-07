Lucas Lima mira sequência no Ceará após estreia como titular na Série A

O meio-campista Lucas Lima espera ter uma sequência como titular do Ceará após fazer sua estreia como titular do time em jogos da Série A do Brasileirão. Ele esteve no time inicial no confronto contra o Internacional, no último domingo (20).

“A gente trabalha para poder jogar e eu sempre esperei e trabalhei pela minha oportunidade. Tive ela nesse jogo e espero ter uma sequência. É o que todo jogador precisa para poder se desenvolver. Se tiver, vou tentar aproveitar da melhor maneira possível”, disse o jogador em entrevista coletiva nesta terça-feira (22).

Em uma de suas respostas, Lucas Lima disse ter ficado muito feliz quando soube que seria titular contra o Internacional. Na avaliação do próprio jogador, ele desempenhou um bom futebol e conseguiu fazer o seu melhor na partida disputada no estádio Beira-Rio.

Lucas Lima é um dos cotados para iniciar como titular no meio-campo do Ceará na partida contra o Mirassol. Na entrevista coletiva, ele destacou a importância da partida, que será disputada nesta quarta-feira (23), às 19h, na Arena Castelão.

“Vai ser um jogo bastante difícil. Para mim não é novidade o Mirassol estar nessa posição, porque já enfrentei eles, inclusive esse ano. É um time que é bem montado, bem estruturado. Mas sabemos da nossa força jogando em casa e esperamos fazer um excelente jogo para sair com o resultado positivo”, completou o volante.