Lucas Lima está fora dos planos do Palmeiras para 2022 e aguarda definição do Fortaleza

O meia Lucas Lima está fora dos planos do Palmeiras para o ano de 2022. O atleta tem contrato até dezembro e não terá renovação do vínculo, ficando livre no mercado na próxima temporada. Assim, o time alviverde busca um empréstimo para os próximos meses e aguarda definição do Fortaleza.

Segundo o ge, as partes ainda não definiram a situação do jogador. Sem espaço no clube paulista, o meia de 31 anos foi cedido ao Leão no fim do Brasileirão e participou de 17 jogos, com um gol.

A diretoria tricolor tem interesse na permanência, mas os moldes do novo acordo ainda são discutidos. O Palmeiras enviou uma contraproposta para o empréstimo e espera uma resposta.

Isso porque o salário de Lucas Lima é um dos maiores do elenco alviverde, que foi campeão da última Libertadores. Na primeira passagem pelo Pici, o time cearense arcava com cerca de 20%.

Mercado do Fortaleza

O Fortaleza trabalha ativamente no mercado em busca da montagem do elenco de 2022, quando disputará a fase de grupos da Libertadores pela primeira vez. Até o momento, o clube anunciou quatro contratações, mas apresentou dificuldades para acertar com peças do sistema ofensivo.

Dentre os alvos, o clube tentou as contratações do atacante Gilberto, que deve se transferir para o exterior, e do meia Nathan, que tem empréstimo encaminhado do Atlético-MG ao Fluminense. Outro alvo foi o meia equatoriano Alan Franco, cedido pelo Galo ao Charlotte FC, dos Estados Unidos.

Os reforços do Leão oficializados foram: o goleiro Fernando Miguel, os zagueiros Wagner Leonardo e Brayan Ceballos, o lateral direito Anthony Landázuri. A gestão planeja mais quatro contratações.