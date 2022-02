Lucas Lima elogia Vojvoda e brinca sobre participar da marcação no Fortaleza: “aprendi agora”

O meia Lucas Lima iniciou a temporada de 2022 como titular no Fortaleza. Com contrato de empréstimo renovado até o fim do ano junto ao Palmeiras, o atleta de 31 anos tem atuado mais recuado no meio-campo e somado minutos. Em entrevista ao canal Camisa 21, no Youtube, explicou a função.

“Meia armador tem pouco, tipo o Ganso. Hoje, eu jogo de uma forma diferente aqui, jogo mais recuado, perto da saída de bola, mas não como um meia armador, é tipo um segundo ou terceiro homem do meio-campo”, afirmou, antes de ressaltar também obrigações defensivas no esquema 3-5-2.

“É legal, mas tem mais obrigações. Tem de marcar, e os caras falam: ‘tem de marcar, se não você está ferrado, não vai jogar’. Aprendi agora (a marcação)", completou o camisa 13 da equipe tricolor.

Até o momento, Lucas Lima participou dos três jogos do Fortaleza, sempre como titular. No último ano, quando foi cedido ao Leão para o segundo semestre, teve 17 atuações e um gol marcado.

Vojvoda e Libertadores

A permanência de Lucas Lima no Fortaleza foi um pedido do técnico Juan Pablo Vojvoda. Com o primeiro empréstimo encerrado, o argentino pediu a renovação com o meia, que agradeceu pelo incentivo do treinador, ressaltando as virtudes do trabalho à frente do time cearense profissional.

"Ele confia no trabalho dele, confia em todos os jogadores e faz acontecer no dia a dia, nos treinamentos. Para vir pra cá, me ligou, falou que queria contar comigo. Sou muito grato a ele por esse momento aqui, 90% é pelo que fez por mim, pela maneira que ele me acolheu”, declarou.

Legenda: A contratação de Lucas Lima foi um pedido do técnico Vojvoda para 2022 Foto: Thiago Gadelha / SVM

Com confiança e melhor entrosado no sistema de jogo, o atleta projeta uma grande campanha em 2022. E um dos focos principais é a disputa inédita da fase de grupos da Libertadores da América.

"Fico feliz de chegar no começo (do ano), de ter feito uma boa pré-temporada. Eu não estou aqui para aparecer mais do que ninguém, mas para fazer o Fortaleza chegar o mais longe possível, uma campanha inédita na Libertadores, esse é o meu principal objetivo. Vou dar a vida para isso", disse.

O próximo jogo do Fortaleza é sábado (12) contra o Náutico. A partida ocorre às 17h45, nos Aflitos/PE, pela Copa do Nordeste.