Lucas Lima é regularizado no BID e fica apto para estrear pelo Fortaleza

O meio-campista Lucas Lima foi regularizado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF e está apto para estrear com a camisa do Fortaleza. O atleta chegou à capital alencarina nesta sexta-feira (27). A estreia deve acontecer na segunda-feira (30), às 21h30, contra o Cuiabá-MT, pela 18ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.

Lucas Lima foi anunciado pelo Fortaleza na última quarta-feira (25) para defender o clube cearense na Série A. O meio-campista chega por empréstimo do Palmeiras até o final da temporada 2021. Pela equipe paulista, disputou oito partidas e marcou dois gols. Nas redes sociais, o Tricolor do Pici divulgou a numeração da camisa que Lucas Lima utilizará.

