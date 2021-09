Lucas Lima explica melhora no rendimento pelo Fortaleza e afirma: "oportunidade da minha vida"

O meio-campista Lucas Lima tem crescido de produção sob o comando de Juan Pablo Vojvoda. Nas últimas partidas do Fortaleza na Série A, figurou entre os titulares e conseguiu abastecer o setor ofensivo da equipe, embora os resultados não tenham sido favoráveis. Em entrevista coletiva nesta sexta-feira (24) o camisa 25 destacou o "entrosamento, a confiança e o carinho da torcida" como os principais pontos para a melhora do rendimento.

"Entrosamento, confiança que todo mundo tem me passado, não só a comissão técnica e os meus companheiros, mas todo mundo, o carinho da torcida, de todo mundo que trabalha aqui por trás. Fui muito bem recebido, já me sinto em casa, estou muito a vontade. Creio que tenho tudo para cada vez melhorar."

Assista à coletiva na íntegra

Questionado sobre um possível "recomeço" vestindo a camisa do Fortaleza, o meio-campista destacou que atuar pela equipe cearense é uma oportunidade de fazer história e conquistar grandes feitos e títulos.

"Não diria que é um recomeço, pois tive muitos momentos bons no Palmeiras, onde evolui como pessoa e principalmente como jogador. Aqui (no Fortaleza) é uma oportunidade de fazer história, conquistar coisas grandes, por isso eu vim para cá. Estou muito feliz e muito motivado. Sei que é o começo de uma grande história, então temos que seguir trabalhando para que tudo dê certo no final."

O camisa 25 destacou ainda o desejo de retribuir o carinho e a insistência da diretoria do Fortaleza para contar com o atleta no plantel da Série A do Campeonato Brasileiro até o final da temporada.

"Para mim, é a oportunidade da minha vida. Encaro todos os desafios desta forma, independente do clube em que eu jogo. O Fortaleza abriu as portas pra mim, com muito carinho, com muito amor e com muita vontade de contar comigo. Isso foi essencial para mim. Só quero retribuir todo esse carinho dentro de campo, fazendo meu melhor, e conquistando grandes coisas."