Lucas Lima cita recomeço no Fortaleza e desejo de fazer história: "dar alegrias para a torcida"

O meio-campista Lucas Lima renovou empréstimo com o Fortaleza para a histórica temporada 2022, com participação em Libertadores, além das tradicionais competições do calendário tricolor. Para o atleta, de 31 anos, a vinda ao Leão é encarada como recomeço de carreira.

"Para mim seria um recomeço aqui, foi um desafio grande, todos me abraçaram de uma forma imensa, a expectativa é fazer história aqui. Não que meu nome seja exaltado, mas o do Fortaleza. Queremos dar alegrias para a torcida."

Assista à coletiva na íntegra

Parte do elenco que conquistou a 4ª colocação na Série A do Campeonato Brasileiro e, por consequência, a vaga na fase de grupos da Taça Libertadores da América, Lucas Lima mostrou-se ansioso para voltar a disputar a competição internacional, pontuando o contato do técnico Juan Pablo Vojvoda como fundamental para a continuidade do trabalho no Leão do Pici.

"Fiz parte da classificação para a Libertadores, mesmo que por pouco tempo. Eu queria muito jogar Libertadores novamente, não sabia o que ia acontecer quando acabou tudo aqui e quando ele me ligou eu tive certeza que devia voltar. O treinador me ligou e mostrou respeito e carinho por mim e eu sabia que ele poderia me ajudar a voltar a jogar e ter sequência, tocou no meu coração mais forte ainda. Estou feliz pela nossa campanha, sei que não ganhamos nada ainda, mas estamos em um bom caminho."

Em apenas três meses, Lucas Lima disputou 10 partidas e tem sido fundamental no elenco leonino, sendo titular nos confrontos. A pré-temporada foi importante para o entendimento do modelo de jogo do Fortaleza, além da evolução individual.

"O principal é estar aqui desde o início do ano e fazer uma pré-temporada. Já conhecia o ambiente e todo mundo que trabalhava, meus companheiros, neste ano entendi muito mais a maneira da equipe jogar e por isso estou evoluindo em outras questões. Creio que acrescentei muito mais no meu futebol neste ano."