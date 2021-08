Lucas Lima chega a Fortaleza, veste camisa tricolor e recebe carinho da torcida; veja vídeo

Novo reforço do Fortaleza para a temporada de 2021, o meia Lucas Lima desembarcou na capital cearense durante madrugada desta sexta-feira (27). A chegada foi divulgada pelo clube nas redes sociais, com um vídeo do momento em que o atleta veste a camisa tricolor pela primeira vez.

“O Lucas Lima chegou, vestiu o manto e já foi recepcionado pela nação. Seja bem-vindo, Lucas”, publicou a conta oficial do time no Instagram.

A expectativa é de presença no Centro de Excelência ao longo do dia. O jogador deve realizar exames médicos antes de ser integrado ao elenco comandado pelo argentino Juan Pablo Vojvoda.

Legenda: Lucas Lima desembarcou no aeroporto de Fortaleza na madrugada desta sexta-feira (27) Foto: Karim Georges / FEC

Estreia pelo Fortaleza

A estreia depende de regularização no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF. Como se trata de uma transferência nacional, por meio de empréstimo até dezembro pelo Palmeiras, os trâmites burocráticos serão mais acelerados pelo departamento de futebol.

Lucas Lima é o 4º reforço recente anunciado para a sequência da Série A - não pode disputar a Copa do Brasil porque atuou pelo ex-clube na competição. Os demais foram os atacantes Edinho, o chileno Ángelo Henríquez e o argentino Valentin Depietri.

O próximo compromisso é contra o Cuiabá, na segunda (30), às 21h30, na Arena Castelão. O duelo é válido pela 18ª rodada do Brasileirão.