Ex-Grêmio, Lucas Leiva anuncia aposentadoria após problemas cardíacos

A carreira profissional de Lucas Leiva chegou ao fim nesta sexta-feira (17). Com um problema cardíaco irreversível, o volante foi convencido pelos médicos do Grêmio que era melhorar abandonar o esporte sob o risco de complicações.

Com 36 anos, retornou ao clube em 2022 para ajudar no retorno à elite. E cumpriu o papel de recolocar o Grêmio na 1ª divisão "Voltei em um momento difícil do clube e pude ajudar", disse o jogador, que imagina atuar em 2023. No entanto, foi diagnosticado com uma alteração cardiológica.

O médico do clube, Márcio Dornelles, sugeriu três meses de afastamento das atividades físicas. Nesta semana, nova reavaliação mais minuciosa ocorreu e a fibrose cardiovascular novamente apareceu, o que poderia levá-lo ao óbito.

Fora dos gramados, Leiva pode seguir trabalhando no Grêmio. O presidente do clube, Alberto Guerra, fez um convite para que permaneça na diretoria de futebol. "Poucos atletas representam tão bem o Grêmio quando o Lucas. Por isso este momento é tão emocionante. Daremos o tempo que tu precisar, mas se tu quiser continuar no clube, estaremos sempre de portas abertas", concluiu.

Legenda: Lucas Leiva retornou ao Grêmio na temporada de 2022 Foto: Lucas Uebel / Grêmio

Veja vídeo de Lucas Leiva anunciando aposentadoria