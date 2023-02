Lucas Esteves treina separado e é dúvida para estreia do Fortaleza na Libertadores

O lateral-esquerdo Lucas Esteves é dúvida para o confronto entre Fortaleza e Deportivo Maldonado, nesta quinta-feira (23), pela segunda fase da pré-Libertadores 2023. O jogador de 22 anos fez um trabalho à parte do restante do elenco tricolor na tarde desta quarta-feira (22), no CT do Montevidéu City, em Montevidéu, no Uruguai.

De acordo com informações da jornalista Denise Santiago, do Sistema Verdes Mares, apresentadas ao vivo no programa Jogada 2º Tempo, na TV Diário e na Rádio Verdinha, Lucas Esteves treinou separado dos demais jogadores, sendo acompanhado pelos fisioterapeutas do Fortaleza. O clube não se pronunciou sobre o quadro do jogador.

LUCAS ESTEVES PELO LEÃO

Lucas Esteves chegou ao Pici nesta temporada, emprestado pelo Palmeiras. Ele disputou, até o momento, cinco jogos com a camisa tricolor. Esteves é considerado reserva imediato de Bruno Pacheco, que deve ser titular na partida desta quinta-feira. Lucas Crispim, que também pode atuar como lateral-esquerdo, está machucado e não viajou ao Uruguai.

A delegação do Fortaleza parte nesta noite para Punta del Este. A cidade será palco da partida entre o Tricolor do Pici e o Deportivo Maldonado, nesta quinta-feira (23). As duas equipes entram em campo às 21h (de Brasília), no Estádio Domingo Burgueño.