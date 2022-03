Lucas Crispim projeta temporada ainda melhor no Fortaleza e espera manter sua polivalência no time

O meia Lucas Crispim renovou contrato recentemente com o Fortaleza até 2023 após uma temporada de destaque, com 11 assistências em 52 jogos. O ano só está começando pra ele após 6 jogos e uma assistência, projeta um ano ainda melhor pelo clube, com disputa da Libertadores, Estadual, Copa do Nordeste, Copa do Brasil e Série A do Brasileiro.

Em 2022, o Fortaleza está invicto - único dos 20 clubes da Série A que ainda não perdeu no ano - está na semifinal do Campeonato Cearense e praticamente classificado para a 2ª Fase da Copa do Nordeste. Em 8 jogos, são 5 vitórias e 3 empates.

"O começo de ano é sempre dificil, mas a gente vem a cada dia buscando o ideal. Eu me sinto bem, ainda falta muita coisa e a gente vem buscando para chegar no melhor nível o mais rápido possível. Esse ano tem tudo para ser melhor que o ano passado para nós. Fico feliz no Fortaleza ser a única equipe que ainda não foi derrotada na Série A, e é fruto do nosso trabalho do dia a dia. E não queremos parar por aqui", disse ele.

Joga em todas

Sobre a polivalência no Leão, jogando com meia, ala ou atacante, Crispim afirma que quer jogar e ajudar o clube.

"Onde o mister optar eu vou estar pronto. Sou um jogador versátil, posso jogar no meio, na ala, no ataque. O importante é estar ali entre os 11. Estou disposto a ajudar".

Próximo jogo

O Leão volta a campo no sábado (5), contra o Altos/PI, às 17h45 no estádio Lindolfo Monteiro, pela 8ª rodada da Copa do Nordeste. O clube tem 12 pontos do Grupo A e lidera a chave praticamente classificado restando duas rodadas. Um empate garante a classificação com uma rodada de antecedência, e Crispim quer a classificação e a 1º colocação logo

"Será um jogo muito difícil. Sabemos da força da Copa do Nordeste. Não quero usar isso como desculpa, mas sabemos que o gramado do estádio de alguns adversários não são tão bons. Precisamos nos adaptar o mais rápido possível para passar por cima dessas adversidades. Queremos nos classificar logo, alcanãr a primeira colocação que nos dá essa preferência na fase de mata-mata".

Confira a coletiva de Lucas Crispim