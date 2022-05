Lucas Crispim projeta duelo entre Fortaleza e River Plate: "Jogo diferente, é dar o máximo"

O ala-esquerdo Lucas Crispim concedeu entrevista coletiva antes do duelo entre Fortaleza e River Plate às 19 horas no Castelão pela Libertadores, válido pela 4ª rodada da fase de grupos. O jogador classificou o jogo como diferente e espera que o Leão surpreenda o favorito time argentino. O Leão tem 3 pontos e enfrenta o líder da chave, com 9, e precisa pontuar para se manter com chances de classificação.

"É um jogo diferente, de Libertadores, um Brasil e Argentina. É cada um dar o máximo, cada um cobrar mais um pouco de si para que a gente possa sair com o triunfo. Somar os 3 pontos ficariamos bem para a sequência da competição", disse ele.

Para Crispim, o adversário é forte, merece respeito, mas a equipe está confiante por ter o apoio da torcida no Castelão.

"Sabemos da nossa força nos nossos domínios, no Castelão, com apoio da nossa massa, nossa torcida, que vai nos apoiar até o fim. Sabemos da dificuldade adversário, da história que eles tem na Libertadores, mas não é nenhum bicho que 7 cabeças. Esperamos surpreender. Estamos focados para sair com triunfo. Pode esperar um Fortaleza intenso".

Eficiência



Para o ala, o Leão precisa ser mais eficiente nas finalizações para sair vencedor no Castelão. Contra o Corinthians, no último domingo, o Fortaleza finalizou bem mais, mas perdeu a partida por 1 a 0 em Itaquera.

"Estamos com a cabeça boa, sabendo da dificuldade que é enfrentar o time argentino. Para ter exito temos que ser mais eficientes nas finalizações, estamos pecando um pouco neste aspecto. É melhorar e conseguir um grande resultado".

Um ano de Vojvoda



Crispim parabenizou o técnico Vojvoda por completar um ano de Fortaleza. O jogador lembrou os feitos do treinador no clube e espera mais.

"Primeiramente, parabéns a ele, por um ano no Fortaleza, de muitas glórias, conquistas. São 3 títulos invictos, a histórica campanha serie A com vaga na Libertadores, a histórica na Copa do Brasil que terminamos em 3º. Agora é uma nova história, estamos escrevendo ela e espero que seja tão brilhante como foi as outras".

Confira a coletiva de Lucas Crispim