Lucas Crispim prega foco total no Palmeiras e garante: "a gente vai entrar para ganhar"

A vitória por 1 a 0 e classificação sobre o CRB, na última quarta-feira (4), resgatou a confiança do Fortaleza após a derrota sofrida no Clássico-Rei. Foi o que garantiu o meia Lucas Crispim. Um dos destaques da equipe, o camisa 10 do Tricolor falou a importância do resultado, mas garantiu que o momento é de virar a chave e pensar no Palmeiras.

"(A classificação) É o resgate da nossa confiança após uma derrota (no Clássico-Rei). É sempre importante vencer, mas agora é já mudar a chavinha que tem um confronto direto contra o Palmeiras, líder da competição, dentro da casa deles, e vamos precisar de bastante foco", destacou.

Mesmo atuando fora de casa contra o primeiro colocado do Brasileirão e que vem em uma sequência invicta de oito jogos, com sete vitórias no período, Crispim garantiu que o Fortaleza não pensa em empatar a partida

"Nossa forma de jogar é muito boa, muito parelha com todas as equipes, tanto é que a gente bateu de frente com o São Paulo, dentro do Morumbi, com Corinthians, Bragantino... A gente tá chegando nesse nível bom que o professor pede e claro que a gente vai bater de frente com qualquer equipe. A gente vai entrar para ganhar. Nunca vamos jogar fora de casa pensando somente em empatar. É sempre pensando em ganhar", garantiu.

Fortaleza e Palmeiras se enfrentam às 21 horas deste sábado (7), no Allianz Parque, em duelo válido pela 15ª rodada do Brasileirão. O time paulista é o líder da competição, com 32 ponntos, e o Leão do Pici é o 3º colocado, com 27.