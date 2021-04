Lucas Crispim espera mais chances com novo treinador no Fortaleza: "tudo do zero"

A mudança de técnico pode iniciar uma nova fase no elenco do Fortaleza. Com a saída de Enderson Moreira, atletas com menor espaço reacendem ânimo por vaga entre os titulares. Esse é o cenário para o meia Lucas Crispim, que garantiu foco nos treinamentos para ficar 100%.

"Não é a primeira vez que eu a o grupo passamos por uma troca de treinador. É um começo, tudo do zero, e a gente vai buscar dar o nosso melhor, nosso 100% para o próximo técnico que vier ter o nosso melhor na disputa pela titularidade ao longo do ano”, explicou.

Legenda: Lucas Crispim tem contrato com o Fortaleza até o fim de 2022 Foto: Leonardo Moreira / FEC

Em 2021, Crispim iniciou no time principal e somou oito jogos. Com contrato até o fim de 2022, ressaltou que pode atuar em diferentes posições.

"Eu vinha jogando no Guarani. Tive um grande destaque, não só como meia, mas como ponta e volante, que atuava bastante na última equipe. Onde quiserem me utilizar, podem tirar o melhor do Lucas Crispim para eu poder voltar a dar alegria ao torcedor”, afirmou.

A próxima partida da equipe é sábado (1º), contra o Caucaia, pelo Campeonato Cearense. A bola rola às 19h, na Arena Castelão. A expectativa é que o auxiliar fixo Léo Porto comande o plantel à beira do gramado.

Confira coletiva do meia Lucas Crispim: