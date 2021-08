Lucas Crispim é o principal jogador do Fortaleza em números; confira estatística

O meio-campista Lucas Crispim é o principal jogador do Fortaleza na Série A do Campeonato Brasileiro, de acordo com o SofaScore, site especializado em estatísticas de futebol. O atleta, contratado em definitivo até o final de 2022, atua no setor defensivo e criativo da equipe de Juan Pablo Vojvoda e tem a melhor nota do elenco: 7.34. Éderson (7.27) e Marcelo Benevenuto (7.13) completam o TOP-3 do Leão na elite.

Desde o início da competição nacional, Crispim disputou 14 partidas. O meia é o vice-assistente da equipe, com 4 passes para gol, e o 2° atleta que mais cria grandes chances para o Fortaleza. Além disso, Lucas Crispim é o 3° atleta que mais desarma pelo Tricolor do Pici, com média de 1.5 desarmes por jogo, atrás de Éderson (1.8) e Ronald (1.9).

Legenda: Lucas Crispim tem um gol anotado na Série A do Campeonato Brasileiro Foto: Fabiane de Paula / SVM

Nas últimas três partidas do Fortaleza na Série A, Lucas Crispim teve participação direta nos gols do Tricolor do Pici. Foram duas assistências distribuídas e um gol marcado. O número, porém, poderia ser maior, caso o atleta não tivesse desperdiçado a cobrança de pênalti contra o Santos. Apesar disso, o meio-campista segue tendo números satisfatórios. Confira abaixo os dados estatísticos do camisa 10 (por jogo - PJ).

Jogos disputados: 14

Gol(s) marcado(s): 1

Média de finalizações (PJ): 1.6

Grande(s) chance(s) perdida(s): 2

Assistências: 4

Grande(s) chance(s) criada(s): 3

Média de passes certos (PJ): 31.2 (82%)

Média de interceptações (PJ): 1.4

Média de desarmes (PJ): 1.5

Média de cortes (PJ): 1.1

Média de disputas de bolas vencidas (PJ): 5.2 (62%)