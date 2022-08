Lucas Crispim critica decisões da arbitragem em eliminação do Fortaleza na Copa do Brasil: 'piada'

O meia Lucas Crispim, do Fortaleza, criticou as decisões da arbitragem no empate com o Fluminense em 2 a 2, nesta quarta-feira (17), no Maracanã, no Rio de Janeiro, que culminou com a eliminação da equipe na Copa do Brasil. Nas redes sociais, o atleta disse que a situação foi uma “piada”.

“Piada o que aconteceu hoje. Não posso falar nada pra não ser suspenso depois. De resto, parabéns rapaziada, jogaram muito, seguimos”, publicou em conta no Twitter.

O time abriu vantagem de 2 a 0, mas sofreu o empate no 2º tempo, com gols de Paulo Henrique Ganso e Germán Cano. Aos 14, o zagueiro leonino Emanuel Brítez derrubou Matheus Martins. O árbitro Wilton Pereira Sampaio (Fifa) marcou falta e mudou para pênalti após aviso do VAR.

A igualdade do time carioca foi aos 26, quando Arias cruzou para o centroavante marcar. O VAR revisou um possível impedimento e posteriormente validou o lance. O Fortaleza foi eliminado da Copa do Brasil nas quartas de final e deixou o torneio com premiação de R$ 8,8 milhões.

