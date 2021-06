Lucas Crispim cresce com Vojvoda no comando e já tem 9 participações em gols no Fortaleza

Contratado pelo Fortaleza a pedido do então técnico Enderson Moreira, Lucas Crispim chegou para ser o camisa 10 e resolver o crônico problema no setor de armação da equipe. E em 17 jogos na atual temporada, sendo 10 como titular, Crispim vem sendo decisivo na era "Vojvoda", participando diretamente de 9 gols do Leão desde a chegada do técnico argentino, com 4 gols e 5 assistências.

Todos os gols marcados foram no Estadual, diante do Crato, Icasa e Atlético Cearense (duas vezes). Mas no quesito assistências, Crispim diversificou mais: além dos passes diante de Crato e Icasa, ele também serviu companheiros diante do Ceará em jogo pela Copa do Brasil para gol de Wellington Paulista e no último domingo, duas assistências diante do Internacional, para gols de Titi e Robson.

Os números positivos apareceram no momento em que Crispim se tornou ala-esquerdo, função dada a ele por Vojvoda.

"Crispim tem a característica de poder dar à equipe uma variação nessa posição, tanto por fora quanto por dentro. Necessito de jogadores que tenham essa versatilidade", disse Vojvoda, em entrevista coletiva após o Clássico-Rei pela Copa do Brasil.

Confira os números do jogador segundo o SofáScore

Lucas Crispim (26 anos) é o maior assistente do @FortalezaEC na temporada 2021!



⚔️17 jogos (10 titular)

⚽️4 gols

🅰️5 assistências

⏰92 mins p/ participar

💯Nota SofaScore 7.45



🔎 8 das 9 participações em gols aconteceram nos últimos 7 jogos. 😱



Indo muito bem de ala esquerdo! pic.twitter.com/GXKtvGnRiE — SofaScore Brazil (@SofaScoreBR) June 7, 2021