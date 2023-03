Lucas Crispim completa 100 jogos com a camisa do Fortaleza; Veja números do jogador

Na última partida do Fortaleza, contra a equipe do Cerro Porteño pela Libertadores, Lucas Crispim completou 100 jogos vestindo a camisa tricolor. O meio-campista defende as cores do Leão desde fevereiro de 2021 e soma números relevantes em sua carreira. Ao total são seis gols, 17 assistências e três títulos.

Ainda na temporada de 2021, Crispim esteve em campo em 47 oportunidades e deu 11 assistências para seus companheiros marcarem gols para o Leão e se tornou o líder no ranking da equipe neste quesito. Além disso, o meia esteve presente na campanha histórica do Fortaleza, ajudando a garantir o 3º lugar na Copa do Brasil e, consequentemente, conquistar a vaga inédita na Libertadores.

TÍTULOS

O jogador, juntamente com o Fortaleza, soma três títulos, Campeonato Cearense (2021 e 2022) e uma Copa do Nordeste (2022). Lucas Crispim tem uma característica importante que contribui no desempenho da sua equipe nos torneio, ele se destaca nas cobranças de falta perigosas e chegou a marcar três gols na bola parada.

Além de títulos e números importantes, o meio-campista participou da arrancada do Fortaleza no Campeonato Brasileiro, onde o Leão saiu da lanterna da competição para a Libertadores.

Na temporada de 2023, Crispim já soma oito jogos, um gol e uma assistência.