Lucas Crispim comemora boa fase no Fortaleza: "um dos melhores momentos com essa camisa"

O grande momento do Fortaleza na Série A do Campeonato Brasileiro, em 3º lugar com 24 pontos e três vitórias seguidas, pode ser explicado pelo jogo coletivo, com muitos jogadores em grande fase. Um deles é Lucas Crispim, que vem atuando como ala-esquerdo desde a chegada do técnico Vojvoda.

O jogador celebrou o grande momento do Fortaleza e em campo, ao lado de David, Pikachu e Tinga.

"Estou feliz, não só com a minha fase, mas, claro, com a fase que o Fortaleza vem vivendo, os jogos, os resultados, a classificação na tabela. A gente tem que pensar daí para melhor. Automaticamente, ganhando os jogos, a confiança volta e é isso que está acontecendo com o nosso elenco. Vários jogadores que vinham desacreditados por parte da torcida e da imprensa vêm demonstrando resultados, e isso só eleva ainda mais o nível do nosso time. A gente vem buscando isso diariamente para não pecar mais e seguir lá em cima na tabela", explicou.

Sobre as atuações, Crispim acredita viver um dos melhores momentos da carreira.

"É um bom momento que eu venho vivendo, então estou muito feliz com isso. Não posso falar que é o meu auge, mas é, sim, claro, um dos melhores momentos com essa camisa. Venho trabalhando bastante para isso, para também não pecar defensivamente".

Sem cadeira cativa

Ainda que sua fase seja das melhores, ele não se considera titular absoluto do Leão e que o treinador passa sempre aos jogadores que todos podem jogar.

"Eu busco dia após dia ser titular. Não é porque eu venho jogando que eu sou titular absoluto, que eu tenho cadeira cativa. Ninguém tem cadeira cativa no time, a gente tem que buscar isso dia após dia, ele passa isso para a gente, que o jogador se escala no treino e no jogo ele sustenta. A gente tem que buscar trabalhar para melhorar a cada dia e buscar sempre a nossa excelência", destacou Crispim, que tem 25 jogos pelo Leão no ano, sendo 9 pela Série A, todos como titular.

No próximo domingo, o Fortaleza enfrenta o Bragantino, às 16 horas no Castelão, pela 13ª rodada da Série A. O duelo será das principais surpresas da competição que estão empatados na tabela com 24 pontos, com o Leão em 3ºe o Bragantino em 4º.

