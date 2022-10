Lucas Crispim avalia momento do Fortaleza e próximo desafio contra o Avaí: ‘estamos tranquilos’

Depois de garantir 4 pontos de 6 possíveis fora de casa, o Fortaleza está de volta à capital cearense. Na tarde desta sexta-feira (07) Lucas Crispim comentou sobre a fase do Leão no Brasileiro e seu momento individual.

O time joga novamente na Arena Castelão contra o Avai, no domingo (9). O adversário chega pressionado para conquistar pontos e sair da zona de rebaixamento. O camisa 10 fala sobre os desafios de enfrentar a equipe.

“Naturalmente a equipe que vem enfrentar o Fortaleza ela vem mais fechada. E vamos ajustar esses detalhes do que a gente pode fazer para surpreender o adversário, sabemos o quanto é difícil jogar contra times que estão lá embaixo. A vontade tem que ser maior porque um deslize pode ser fatal”, afirmou.

No 1º turno, o Avaí saiu vencedor do duelo com uma virada de 3x2 no placar. Na ocasião, o atacante Bissoli foi responsável por converter os dois pênaltis que deram a vitória ao time catarinense. Crispim cita os cuidados que a equipe tem que ter para enfrentar o artilheiro.

“Primeiro não fazer pênalti (risos). Brincadeiras à parte, a gente sabe da qualidade dele, é artilheiro, matador. Mas a gente tem que ficar de olho nesse aspecto porque ele é bem qualificado”, pontuou.

Como anfitrião, o Tricolor não tem um rendimento tão bom como quanto visitante. O Fortaleza soma quatro vitórias dentro da Arena Castelão e aparece entre os quatro últimos aproveitamentos. Crispim também comenta sobre isso.

“Sabemos que fomos falhos, principalmente no 1º turno e que esses números são expressivos. Mas agora estamos muito tranquilos, a gente retomou nossa confiança, não à toa os resultados vieram nas últimas rodadas. E a gente fica com a imagem do último jogo contra o Flamengo dentro de casa que foi uma bela virada com apoio da torcida”, ressaltou.

O jogador é uma das armas de Juan Pablo Vojvoda na bola parada. Contra o Internacional, na vitória por 3x0, o primeiro gol da equipe foi marcado por ele em uma cobrança de falta. O camisa 10 fala da importância de estar com o pé calibrado no quesito.

“A gente sabe que bola parada define jogo, tanto a favor quanto contra. Eu e o Otero revezamos no treinamento com a barreira para treinar só a gente a cobrança de falta. Temos que estar bem concentrados para evitar deslizes e aproveitar também as oportunidades”, concluiu.

Fortaleza e Avaí entram em campo no domingo (09) ás 16h (Horário de Brasília) na Arena Castelão.