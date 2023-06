Luan Guilherme, do Corinthians, é acusado de furar fila em restaurante e recebe vaias; veja vídeo

O atacante Luan, do Corinthians, foi vaiado ao tentar furar a fila de um restaurante de luxo em São Paulo (SP) no último domingo (4). Em vídeo que circula nas redes sociais é possível ver o jogador deixando o local. As informações são do jornal Metrópoles.

“Falta de respeito tua, brother. Você tem que vir para a fila, cara. Eu estou na fila há duas horas, irmão. Você não está entendendo”, “Luan passa vergonha no campo e no restaurante, hein?”, disseram pessoas que estavam no local.

VEJA O VÍDEO

E o Luan heinpic.twitter.com/HIgqTyZP4o — Time do Povo (@povotime1910) June 5, 2023

Luan tem contrato com o Corinthians até o final de 2023. O jogador de 30 anos ainda não disputou nenhuma partida na atual temporada. Em 2017, com a camisa do Grêmio, Luan viveu a melhor fase de sua carreira. Depois da conquista da Libertadores, o jogador caiu de rendimento e tem tido poucas oportunidades nas últimas temporadas.