Luan é recebido em Porto Alegre com festa de torcedores gremistas; confira vídeos da chegada

De volta ao Grêmio, Luan já chegou em Porto Alegre e foi bem recebido pela torcida do Imortal no Aeroporto Salgado Filho. O jogador que vem do Corinthians, vai passar pelos trâmites necessários para assinar o contrato que vai até o final do ano de 2023. O salário gira em torno de R$50 mil, diferente do que recebia no Corinthians (R$800 mil). Aproximadamente 200 torcedores estiveram presentes para acompanhar sua chegada e apoiar o mais novo camisa 7 do Grêmio, onde teve passagem marcante.

Confira o vídeo de sua chegada

Luan foi eleito o Rei da América e campeão da Libertadores em 2017, seu retorno acontece três anos e meio depois, após pedido de Renato Portaluppi, que revelou acreditar no retorno do bom futebol do meia-atacante. Pelo tricolor foram 75 gols e 60 assistências em 288 partidas oficiais, além de ter conquistado uma Copa do Brasil (2016), uma Copa Libertadores (2017), uma Recopa (2018), dois Estaduais (2018 e 2019), e a Recopa Gaúcha (2019).

No Corinthians não conseguiu render e, por último, chegou até a ser agredido por membros de uma torcida organizada corintiana. O episódio foi a gota d'água no clube paulista.

Luan não joga desde o dia 10 de novembro de 2022, quando estava emprestado para o Santos. Na ocasião, perdeu para o Botafogo por 3 a 0. Já são 259 dias sem atuar.