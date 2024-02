Lourenço revela pedidos de Mancini para atuação como 1º volante: 'Ele acreditou e está dando certo'

O Ceará passou por uma enorme reformulação após o fim da temporada de 2023. Ao todo, 13 atletas foram contratados para dar uma nova cara ao time alvinegro em 2024. Um deles foi o meio-campista Lourenço. O atleta vem atuando um pouco mais recuado como primeiro volante e tem sido um dos homens de confiança do treinador Vágner Mancini. Em coletiva de imprensa realizada nesta terça (6), o jogador destacou os pedidos do técnico para a nova função que ele vem desempenhando dentro de campo.

Lourenço Meio-campo do Ceará "A instrução é bem clara que ele passou. O primeiro momento foi pedir para dar mais sustentação na parte da construção de jogadas, que ele falou que eu tenho uma boa saída, um bom passe, então isso ia ajudar a equipe a chegar mais próximo do gol com mais qualidade. Acho que o Mugni tem uma característica diferente da minha, mas a gente está se entendendo legal, tendo um bom entrosamento. O Mancini pediu mais essa sustentação por trás, esse equilíbrio na hora de sair e no fato de marcar é o que o cinco faz, ajudar bastante, balançar pros dois lados e ter a noção de que tem dois jogadores ali que não tem tanta característica de marcar. Então, eu fico feliz dele confiar e acreditar que eu ia conseguir fazer essa função e está dando tudo certo", disse.

Lourenço Meio-campo do Ceará "Eu sou um jogador que consigo fazer algumas posições dentro do campo, consigo ajudar bastante nessa situação, mas a gente sabe também que tem outros jogadores com bastante qualidade no elenco, então acredito que onde o Mancini optar para eu jogar, vou estar dando meu melhor, mas acredito que eu de segundo volante pra frente, acho que poderia render mais ainda, mas o Mancini sabe o que está fazendo, o que está acontecendo e o que é melhor para o grupo, então a gente respeita e tenta dar o nosso melhor dentro do campo", ressaltou.

JOGO NO CASTELÃO

Nesta quinta-feira (8), o Ceará realizará o seu primeiro jogo na Arena Castelão em 2024. O Vozão enfrentará o Caucaia, às 20h30, pela quarta rodada do Campeonato Cearense. No Estadual, a equipe alvinegra vinha mandando seus jogos no Estádio Presidente Vargas antes de estrear no Nordestão, contra a Juazeirense, no Estádio Adauto Moraes.

Mesmo sem ter atuado contra a equipe baiana, Lourenço criticou a situação do gramado no qual foi realizado o jogo do Vovô e valorizou a ida da equipe para o Castelão, estádio que foi palco de Copa do Mundo.

Lourenço Meio-campo do Ceará "A gente estava no PV, um campo bom, com grama boa, e logo em seguida a gente sai pra fazer um jogo tão importante, de estreia em um campo daquele ali é pra acabar mesmo assim. Existem várias situações que são muito irregulares e ninguém olha, ninguém fala. Acho que a gente tem que começar a falar disso, um campeonato tão importante jogar em certos campos assim, isso interfere bastante no jogo, na capacidade física do atleta. Acho que a gente está indo pra um estádio agora que é perfeito. Independente das críticas, esperamos que o campo esteja adequado e com a grama boa para a gente continuar fazendo a nossa parte e continuar ganhando", comentou.