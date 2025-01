Lourenço lamenta briga entre torcidas do Ceará: ‘enfraquece a equipe no campo’

O meio-campista Lourenço, capitão do Ceará, lamentou a briga entre torcidas organizadas do clube nas arquibancadas do estádio Presidente Vargas (PV), durante a partida contra o Ferroviário, no último domingo (26), pela segunda rodada do Campeonato Cearense.

“Infelizmente aconteceu esse episódio, que enfraquece a nossa equipe dentro de campo”, disse Lourenço em entrevista no intervalo da partida. O jogo entre Ferroviário e Ceará chegou a ser paralisado por cerca de cinco minutos durante a confusão.

Legenda: Confusão na arquibancada após brigas de organizadas do Ceará Foto: Ismael Soares / SVM

Ali tem família, tem criança, tem pai, tem mãe, talvez tenha pessoa de idade que não consegue se mexer durante a confusão e acaba levando a pior. Lourenço Jogador do Ceará

Diante do ocorrido, o Ceará publicou uma nota repudiando veementemente os atos de violência, afirmando que as cenas entristecem e envergonham o clube e destacando que não aceitará e não compactuará com atos de tamanha selvageria.