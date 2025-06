Los Angeles FC x Espérance no Super Mundial de Clubes: veja horário, onde assistir e palpites

Los Angeles FC (LAFC) (EUA) x Espérance (TUN) se enfrentam no Super Mundial de Clubes 2025 nesta sexta-feira (20), pela segunda rodada do Grupo D da Copa do Mundo de Clubes. O jogo será às 19h, no Estádio Geodis Park, no Tennessee (EUA). Veja onde assistir ao vivo, palpites e prováveis escalações.

ONDE ASSISTIR

A partida LAFC x Espérance no Super Mundial de Clubes 2025 terá transmissão da SporTV, Globoplay, DAZN e CazéTV (Youtube/Prime Video).

PALPITES

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

LAFC: Lloris, Sergi Palencia, Long, Segura, Hollingshead; Igor Jesus, Tillman e Delgado; Ordaz, Ebobisse e Bouanga. Técnico: Steve Cherundolo.

Espérance: Bem Said, Bem Ali, Meriah, Tougai, Bem Hamida; Guenichi, Ogbelu e Yan Sasse; Jbeli, Rodrigo Rodrigo Rodrigues e Belaïli. Técnico: Maher Kanzari.

