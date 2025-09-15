Diário do Nordeste
Los Angeles Chargers x Las Vegas Raiders na NFL: onde assistir, horário e destaques

Veja como assistir ao vivo ao jogo do Monday Night Football, da NFL

Escrito por
Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
(Atualizado às 09:29)
Jogada
Legenda: Geno Smith durante Las Vegas Raiders x New England Patriots na NFL
Foto: Mike Stobe / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Los Angeles Chargers e Las Vegas Raiders se enfrentam na NFL nesta segunda-feira (15), no Monday Night Football da Semana 2. O jogo será às 23h, no estádio Allegiant Stadium, em Las Vegas (EUA). Veja onde assistir ao vivo à partida e mais informações.

ONDE ASSISTIR

A partida Los Angeles Chargers x Las Vegas Raiders no Monday Night Football da Semana 2 da NFL terá transmissão da ESPN, na televisão, e do Disney+, no streaming.

ELENCOS

Los Angeles Chargers: Justin Herbert, Trey Lance, Omarion Hampton, Najee Harris, Hassan Haskins, Scott Matlock, Keenan Allen, Derius Davis, Tre' Harris, Quentin Johnston, KeAndre Lambert-Smith, Ladd McConkey, Tyler Conklin, Will Dissly, Bradley Bozeman, Andre James, Mekhi Becton, Zion Johnson, Trey Pipkins III, Jamaree Salyer, Joe Alt, Austin Deculus, Jamaree Caldwell, Justin Eboigbe, Da'Shawn Hand, Otito Ogbonnia, Teair Tart, Bud Dupree, Troy Dye, Daiyan Henley, Khalil Mack, Caleb Murphy, Denzel Perryman, Del'Shawn Phillips, Tuli Tuipulotu, Marlowe Wax, Cam Hart, Donte Jackson, Elijah Molden, Benjamin St-Juste, Tarheeb Still, Ja'Sir Taylor, Alohi Gilman, Derwin James Jr., Kendall Williamson, Cameron Dicker, JK Scott, Rashawn Slater, Josh Fuga, Junior Colson, Deane Leonard, Jordan Oladokun, Eric Rogers, Josh Harris.

Las Vegas Raiders: Kenny Pickett, Geno Smith, Ashton Jeanty, Dylan Laube, Raheem Mostert, Zamir White, Jack Bech, Jakobi Meyers, Justin Shorter, Dont'e Thornton Jr., Tre Tucker, Brock Bowers, Michael Mayer, Ian Thomas, Jackson Powers-Johnson, Will Putnam, Alex Cappa, Jordan Meredith, Dylan Parham, Caleb Rogers, Stone Forsythe, DJ Glaze, Charles Grant, Kolton Miller, Maxx Crosby, Malcolm Koonce, Charles Snowden, Tyree Wilson, Thomas Booker IV, Adam Butler, Leki Fotu, Tonka Hemingway, Jonah Laulu, JJ Pegues, Jamal Adams, Tommy Eichenberg, Brennan Jackson, Cody Lindenberg, Germaine Pratt, Elandon Roberts, Devin White, Darnay Holmes, Kyu Blu Kelly, Darien Porter, Decamerion Richardson, Eric Stokes, Jeremy Chinn, Tristin McCollum, Isaiah Pola-Mao, Chris Smith II, Daniel Carlson, AJ Cole, Jacob Bobenmoyer, Aidan O'Connell, Lonnie Johnson Jr.

LOS ANGELES CHARGERS X LAS VEGAS RAIDERS | FICHA TÉCNICA

  • Competição: Semana 2 da NFL 2025/2026
  • Local: estádio Allegiant Stadium, em Las Vegas (EUA)
  • Data: 15/09/2025 (segunda-feira)
  • Horário: 23h (de Brasília)
