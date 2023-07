Longe dos holofotes da Copa do Mundo, futebol feminino cearense vive realidade diferente

No dia em que todos os holofotes do mundo estão virados para o futebol feminino por conta da abertura da Copa do Mundo, o Diário do Nordeste apresenta um panorama de como está a situação das mulheres que jogam futebol no Ceará. As jogadoras, que são sinônimos de resistência, luta, empoderamento e muitas conquistas, vivem em busca de títulos e cada vez profissionalização.

Bem longe dos altos salários e todo o glamour que vivem as convocadas da Seleção Brasileira, que lutarão pelo título inédito da Copa do Mundo, as meninas do futebol feminino do Estado do Ceará sonham com oportunidades mais justas e agora já pensam no Campeonato Cearense, que começa em setembro.