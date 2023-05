Londrina tem desfalques e retorno de titular para encarar o Ceará; veja provável escalação

O Londrina, próximo adversário do Ceará na Série B do Campeonato Brasileiro, terá um retorno importante para a partida desta quarta-feira (24). O volante João Paulo, capitão da equipe, completou a série de três cartões amarelos contra a Ponte Preta, na sexta rodada, e desfalcou o Londrina na última rodada, contra o Tombense. Ele deve retornar ao time titular.

Na sétima rodada, diante do Tombense, o treinador interino Edson Vieira escolheu Moisés Gaúcho para assumir a vaga de João Paulo. Diante do Ceará, o experiente jogador de 35 anos deve reassumir a vaga no time titular. Na atual temporada, João Paulo soma 18 partidas e quatro gols com a camisa do Londrina.

Por outro lado, Edson Vieira seguirá sem poder contar com cinco jogadores que vêm sendo desfalques nas últimas rodadas. O meio-campista Garraty e os atacantes Clayton e Júnior Dutra estão machucados e entregues ao Departamento Médico do Londrina, enquanto o zagueiro Da Silva e o atacante Lucas Coelho estão no período de transição.

Para definir o time titular que encara o Ceará nesta quarta-feira, o interino Edson Vieira tem uma principal indefinição: a escolha por Matheus Lucas ou Caio Mancha para formar dupla de ataque com Vitor Feijão, ex-Ceará. Matheus Lucas, até então reserva, marcou dois gols contra o Ponte Preta e pode ganhar a vaga de Caio Mancha no time titular.

Com isso, o Londrina deve ir a campo nesta quarta-feira com o seguinte time titular: Lucas Frigeri; Léo Morais, Patrick, Gabriel e Salomão; João Paulo, Jatobá e Diego Jardel; Paulinho Moccelin, Caio Mancha (Matheus Lucas) e Vitor Feijão.

Londrina e Ceará entram em campo nesta quarta-feira (24), às 19h de Brasília, no Estádio do Café, em Londrina (PR), para disputar a oitava rodada da Série B do Brasileirão 2023, a segunda divisão do Campeonato Brasileiro. O Londrina está na décima posição, com dez pontos, enquanto o Ceará é o 11º colocado, também com dez pontos.

*Sob a supervisão do editor João Bandeira Neto.