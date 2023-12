Lockyer, capitão do Luton, deixa hospital após se recuperar de parada cardíaca

O capitão do Luton, Tom Lockyer, deixou o hospital onde estava internado depois de sofrer uma parada cardíaca durante um jogo no dia 16 de dezembro, anunciou nesta quinta-feira (21) o clube do Campeonato Inglês, sem dar detalhes sobre o futuro da carreira do jogador.

O zagueiro de 29 anos "começa um período de reabilitação em casa depois de deixar o hospital na quarta-feira", informou o clube em seu comunicado. A entidade falou em "notícias animadoras" depois deter implantado um desfibrilador no jogador" para evitar a repetição do incidente de sábado".

É o mesmo tipo de dispositivo que permitiu ao dinamarquês Christian Eriksen, vítima de uma parada cardíaca num jogo da Euro-2020 (disputada em 2021), continuar a sua carreira profissional, atualmente no Manchester United.

Legenda: Lockyer é atendido pelos médicos após desmaiar em campo no sábado, contra o Bournemouth, pela 17ª rodada da Premier League Foto: Adrian DENNIS / AFP

Como aconteceu

Lockyer desmaiou após os 60 minutos de jogo no campo do Bournemouth, no sábado, pela 17ª rodada da Premier League, o que levou o árbitro Simon Hooper a interromper definitivamente o duelo. O zagueiro de 29 anos caiu no gramado, o que relembrou a cena semelhante vivida pelo Luton na final do play-off do Campeonato Inglês, no encerramento da temporada passada. Lockyer havia desmaiado em maio em Wembley, em um duelo entre Luton e Coventry.

Depois disso,ele foi submetido a uma intervenção cardíaca para corrigir a fibrilação atrial, uma anormalidade descrita pelo Serviço Nacional de Saúde Britânico (NHS) como causa de "uma frequência cardíaca irregular e muitas vezes anormalmente rápida".

O jogo de sábado, suspenso após o acidente do jogador, será disputado novamente na íntegra em data ainda não definida.