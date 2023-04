LNB estuda alterações no regulamento da competição para evitar manipulações de resultados

Iniciada após suspeita de manipulações de resultados no futebol, a Operação Penalidade Máxima já afeta outros os esportes. A Liga Nacional de Basquete (LNB) já pensa em mudanças que poderão ser feitas no regulamento da competição para evitar que as manipulações estejam presente nessa modalidade.

“Acho que os números [de casos] proporcionalmente são pequenos. Mas são alertas importantes do que pode vir. Isso [manipulação de jogos] pode acontecer com qualquer modalidade”, afirmou Sérgio Domenici, CEO da LNB.

APOSTAS NO BASQUETE

No regulamento da Liga Nacional de Basquete (LNB) ainda não há regras específicas para apostadores. Porém, o dirigente acredita que o problema das apostas pode ser combatido através do regulamento geral da competição.

O Novo Basquete Brasil (NBB), competição brasileira de basquete organizado pela LNB, conta com o patrocínio de uma plataforma de aposta com validade até 2025.