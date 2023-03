Liverpool x Wolverhampton: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Liverpool e Wolverhampton se enfrentam nesta quarta-feira, (1), em jogo válido pela 7ª rodada do Campeonato Inglês. A partida acontece no Anfield, às 17h.

Em sua última partida no Campeonato Inglês, o Liverpool empatou sem gols com o Crystal Palace e o Wolverhampton empatou em 1 a 1 com o Fulham. Sarabia marcou o gol do Wolves.

Na tabela de classificação, o Liverpool ocupa a 7ª posição com 36 pontos, 10 vitórias, seis empates e sete derrotas. O Wolverhampton assume o 15º lugar, com 24 pontos, seis vitórias, seis empates e 12 derrotas.

ONDE ASSISTIR

O jogo terá transmissão da ESPN e da Star+.



PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Matip, van Dijk e Robertson; Fabinho, Henderson e Bajcetic; Salah, Gakpo e Jota. Técnico: Jürgen Klopp.

Wolverhampton: José Sá; Semedo, Dawson, Kilman, Ait-Nouri; Lemina, Ruben Neves, João Moutinho, Matheus Nunes, Sarabia; Matheus Cunha. Técnico: Julen Lopetegui.

LIVERPOOL X WOLVERHAMPTON | FICHA TÉCNICA

Data: 01/03/2023

Horário: 17h

Local: Anfield

Árbitro: Andy Madley