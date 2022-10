Liverpool x West Ham: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Liverpool e West Ham entram em campo nesta quarta-feira (19), às 15h30 de Brasília, em Anfield, em Liverpool (ING), para disputar a 12ª rodada do Campeonato Inglês, a Premier League 2022/23.

O Liverpool, apesar de ser considerado um dos candidatos ao título da competição, não tem tido vida fácil neste início de torneio. Os Reds ocupam apenas a oitava colocação, com 13 pontos em nove jogos. Na última rodada, a equipe venceu o Manchester City por 1 a 0, em casa. Já o West Ham está na 12ª colocação, com 11 pontos em dez jogos. No último compromisso pela Premier League, empate em 1 a 1 com o Southampton.

ONDE ASSISTIR

A partida será transmitida com exclusividade pelo Star+.

PALPITE PARA O JOGO

inter@

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Liverpool: Alisson; Gomez, Konate, Van Dijk e Robertson; Henderson, Fabinho e Thiago; Salah, Firmino e Nunez. Técnico: Jürgen Klopp.

West Ham: Fabianski; Kehrer, Dawson, Zouma e Cresswell; Soucek e Rice; Bowen, Paquetá e Emerson; Antonio. Técnico: David Moyes.

LIVERPOOL X WEST HAM | FICHA TÉCNICA

Local: Anfield, em Liverpool (ING)

Data: 19/10/2022 (quarta-feira)

Horário: 15h30 (de Brasília)

Árbitro: Stuart Attwell (ING)

Assistentes: Darren Cann (ING) e Harry Lennard (ING)

Árbitro de Vídeo (VAR): Craig Pawson (ING)