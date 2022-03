Liverpool x Norwich: onde assistir, horário, palpites e prováveis escalações

O Liverpool recebe o Norwich em jogo válido pelas oitavas de final da Copa da Inglaterra. A partida da quinta rodada será nesta quarta-feira (2), às 17h15 (hora de Brasília), no Estádio Anfield, na Inglaterra.

Os Reds chegam embalados após o título da Copa da Liga Inglesa e com a vice-liderança na Premier League. A equipe deve vir com mudanças. O Liverpool chega após goleada em cima do Shrewsbury Town (4 a 1) e vitória em cima do Cardiff (3 a 1).

Lanterna na Premier, o Norwich passou pelo Charlton e pelo Wolverhampton com vitória simples, por 1 a 0 na Copa da Inglaterra. O grupo está pressionado após sofrer três derrotas e um empate nos últimos jogos disputados.

Onde assistir Liverpool x Norwich

No streaming Star+.

PALPITES

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Liverpool: Kelleher; Bradley, Konaté, Van Dijk e Tsimikas; Elliott, Milner e Jones; Jota, Origi e Minamino. Técnico: Jurgen Klopp

Norwich: Gunn; Aarons, Zimmermann, Gibson e Giannoulis; McLean, Normann e Lees-Melou; Sargent, Pukki e Rashica. Técnico: Dean Smith.

FICHA TÉCNICA

Liverpool x Norwich

Data e hora: 2/03, às 17h15 (de Brasília)

Local: Estádio Anfield, em Liverpool (ING).