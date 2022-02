Liverpool 3x1 Norwich: fim de jogo

O Liverpool venceu o Norwich por 3 a 1 neste sábado (19), pela 26ª rodada do Campeonato Inglês (Premier League). Em Anfield, a casa dos Reds, a equipe do técnico Klopp saiu atrás do placar após gol de Rashica no início do 2º tempo, mas contou com grande atuação do trio ofensivo para a virada: Salah, Mané e Luis Diáz balançaram as redes.

Com o resultado, o Liverpool permaneceu na vice-liderança, com 57 pontos - o líder o Mancheter City, que iniciou a rodada com 63. Já o Norwich seguiu em na lanterna, com 17.

Liverpool x Norwich: saiba como foi o jogo

Palpites

inter@

Liverpool x Norwich

Local: Anfield, em Liverpool.

Anfield, em Liverpool. Data: sábado, 19 de fevereiro.

sábado, 19 de fevereiro. Horário : 12h (de Brasília).

: 12h (de Brasília). Árbitro: M. Dean.