Liverpool x Napoli: confira horário, onde assistir e prováveis escalações

Na tarde desta terça-feira, (1), o Liverpool recebe a equipe do Napoli, no Anfield às 17h, em jogo válido pela 6ª rodada do Grupo A da Champions League.

Atualmente o Napoli é o líder do Grupo A com 15 pontos, seguido de Liverpool, com 12, Ajax, com 3 e Rangers, que ainda não pontuou. Portanto, a equipe comandada por Jurgen Klopp chega para a partida visando a vitória para igualar com o seu adversário a quantidade de pontos e encostar ainda mais na liderança do grupo.

ONDE ASSISTIR

O jogo terá transmissão dos canais SBT, TNT Sports e HBO Max.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Liverpool: Alisson; Milner, Konaté, Van Dijk, Tsimikas; Elliott, Henderson, Jones; Salah, Firmino, Fábio Carvalho. Técnico: Jurgen Klopp

Napoli: Meret; Di Lorenzo, Ostigard, Kim, Rui; Ndombélé, Lobotka, Elmas; Lozano, Simeone, Raspadori. Técnico: Luciano Spalletti

LIVERPOOL X NAPOLI | FICHA TÉCNICA

Horário: 17h

Data: 01/11/2022

Local: Anfield

Árbitro: T. Stieler