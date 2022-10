Liverpool x Leeds United: confira horários, onde assistir e prováveis escalações

Neste sábado, (29), o Liverpool recebe, no Anfield às 15h45, o Leeds United em jogo válido pela 14ª rodada do Campeonato Inglês, almejando voltar a vencer.

Para a partida os times titulares irão sofrer alterações, pelo lado do Liverpool, Jurgen Klopp não poderá contar com Luis Díaz, Arthur, Matip, Keita e Diogo Jota, pois estão machucados e Jesse Marsch, técnico do Leeds, terá Dallas e Forshaw como ausências confirmadas.

ONDE ASSISTIR

O jogo terá transmissão da Star+

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Gomez, Van Dijk e Robertson; Salah, Fabinho, Thiago e Elliott; Firmino e Darwin Nuñez. Técnico: Jurgen Klopp

Leeds United: ​Meslier; Kristensen, Koch, Llorente e Struijk; Adams e Roca; Harrison, Aaronson e Sinisterra; Bamford. Técnico: Jesse Marsch

LIVERPOOL X LEED UNITED | FICHA TÉCNICA

Horário: 15h45

Data: 29/10/2022

Local: Anfield Road

Árbitro: Michael Oliver

Assistentes: Stuart Burt e Simon Bennett