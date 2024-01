Liverpool x Chelsea: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Liverpool e Chelsea se enfrentam nesta quarta-feira (31), em um clássico inglês válido pela rodada 22 da Premier League 2023/24. A bola vai rolar no tapete de Anfield (Liverpool), às 17h15 (de Brasília).

As equipes chegam para este jogo em momentos diferentes na competição. O dono da casa, Liverpool, é o atual líder do torneio com 48 pontos conquistados em 21 jogos. A equipe de Jürgen Klopp tem um jogo a menos do que o vice-líder, Arsenal, que soma 46 pontos.

Os Reds são líderes em alguns quesitos do campeonato, como: melhor defesa (18 gols sofridos), menos derrotas (apenas uma), maior sequência invicta (14 jogos). Além disso, se pegarmos o recorte de todas as competições que a equipe participa, já são dez jogos sem saber o que é derrota.

Já o Chelsea ocupa a 10 ª posição, com 31 pontos em 21 jogos. A equipe está atrás por doze pontos do quarto colocado Aston Villa, primeiro time dentro da zona de classificação para a Liga dos Campeões.

A equipe comandada por Mauricio Pochettino, no entanto, vive um bom momento e conseguiu engatar três vitórias seguidas na Premier League.

ONDE ASSISTIR

A partida terá transmissão através da ESPN e Star+.

PALPITE

Prováveis escalações

Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Konaté, Van Dijk e Robertson; Curtis Jones, Gravenberch e Mac Allister; Diogo Jota, Luis Díaz e Darwin Núñez. Técnico: Jürgen Klopp.

Chelsea: Petrovic; Disasi, Thiago Silva, Badiashile e Chilwell; Enzo Fernández, Caicedo e Gallagher; Sterling, Palmer e Broja. Técnico: Mauricio Pochettino.

LIVERPOOL X CHELSEA | FICHA TÉCNICA

Competição: 22ª rodada da Premier League.

Local: Anfield (Liverpool).

Data: 31/01/2024 (quarta-feira).

Horário: 17h15 (de Brasília).