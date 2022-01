Liverpool x Brentford: onde assistir, horário, palpites e prováveis escalações

O Liverpool enfrenta o Brentford nesta domingo (16), às 11h (de Brasília), em Anfield, pela 22ª rodada do Campeonato Inglês (Premier League).

Na tabela de classificação, antes do início da rodada, o Liverpool ocupava a 3ª posição, com 42 pontos. O Brentford estava em 13º, com 23. O líder da competição é o Manchester City, que venceu o Chelsea no sábado (15) e disparou na ponta com 56.

Onde vai passar

A partida terá transmissão ao vivo pelo canal ESPN Brasil e pelo serviço de streaming Star+.

Palpites

inter@

Prováveis Escalações

Liverpool: Alisson; Robertson, van Dijk, Matip e Alexander-Arnold; Milner, Fabinho, Henderson e Minamino; Roberto Firmino e Diogo Jota. Técnico: Jürgen Klopp.

Brentford: Álvaro Fernández; Pinnock, Jansson, Aker e Sergi Canós; Baptiste, Nørgaard, Janelt e Rasmussen; Toney e Mbeumo. Técnico: Thomas Frank.

Liverpool x Brentford

Competição: 22ª rodada da Premier League.

Local: Anfield, em Liverpool.

Data: 11h (de Brasília), domingo, 16 de janeiro.

Árbitro: J. Moss.

Transmissão: ESPN Brasil e Star+.

Quero receber conteúdos exclusivos de esporte